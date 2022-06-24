Мурад Абдурахманов поборется за вакантный титул Naiza

Казахстанский боец Мурад Абдурахманов (7-1) на турнире Naiza 41, который пройдет совместно с лигой Хабиба Eagle FC в Актау 16 июля, подерется за вакантный титул в среднем весе.

Соперником Мурада станет россиянин Руслан Шамилов (9-3), известный по боям М-1 и RCC, где он сумел решением победить другого казахстанца Умара Янковского.

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