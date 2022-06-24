Семак: «Тестируем Вендела, Алипа и Барриоса на предмет того, в каком состоянии они приехали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии некоторых игроков команды.

– Мы сейчас тестируем Вендела, Алипа и Барриоса [на предмет того], в каком состоянии они приехали, когда смогут начать играть. Они тренируются в общей группе, готовы к этому, форма, на первый взгляд, неплохая. Сейчас посмотрим.

Что касается Ловрена, то он прилетел вчера и проводит первое тренировочное занятие. Пока не могу сказать, когда он сможет начать тренироваться в общей группе. В ближайшее время разберемся, насколько состояние здоровья позволит ему заниматься в максимальном режиме, которого будет достаточно, чтобы начать играть.

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