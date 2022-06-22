Камара покинул «Астану». Он вернулся в «Хатайспор» (Fotomaç)

24-летний либерийский полузащитник Мохаммед Камара покинул столичный клуб. Об этом пишет Fotomaç.

Права на игрока принадлежали турецкому «Хатайспору». У «Астаны» была возможность выкупить контракт либерийца за 1 млн евро.

Напомним, Камара провел за столичный клуб 2 матча, не отметившись результативными действиями.

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