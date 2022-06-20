Руслан Костышин: «Пока играть в атакующий футбол на равных с «Астаной» тяжело»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин высказался о поражении «Астане» (0:5) в 14-м туре КПЛ.

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– То, что происходило на футбольном поле, все видели. Одна команда была сильнее в этот вечер. Я думаю, что мы заслужили один гол. И у нас были моменты, но пока играть в атакующий футбол на равных с «Астаной» тяжело.

Я думаю, большая удача и недооценка нас могло бы нам помочь. «Астана» настроилась на нас, выглядела агрессивно и мощнее, выиграла все дуэли. Они крепче нас, больше. Мы, все-таки в этом аспекте проигрываем потому, что много молодёжи. Можно сказать, что у нас маленькая команда. Ну и конечно, надо уметь держать удар и не рассыпаться. Эта игра пойдет нам на пользу.

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