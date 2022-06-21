Полузащитник «Ракува»: «Астана» – сильный соперник, но мы верим, что пройдем в следующий раунд»

Полузащитник польского «Ракува» Матеуш Вдовяк высказался об «Астане», с которой его команда сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций.

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– Конечно, «Астана» – это сильный соперник, игравший в Лиге чемпионов. Но в прошлом сезоне мы, играя с крупными командами, показали себя с хорошей стороны. У нас определенно есть силы и вера в то, что мы сделаем свою работу правильно и пройдем в следующий раунд.

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