«Астана» – «Аксу»: где смотреть

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«Астана» дома в 14-м туре КПЛ примет «Аксу». Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана.

Астана – Аксу
Дата проведения
19 июня, 18.00, «Астана Арена»
Онлайн матча

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