Мокин о победе над «Каспием»: «Спасибо коллективу за такой подарок в мой день рождения»

Голкипер «Тобола» Александр Мокин прокомментировал победу над «Каспием» (1:0) в 14-м туре КПЛ.

– В целом, получилась очень интересная игра с обилием голевых моментов. Имели много голевых ситуации, особенно в первом тайме, где уже к 20-ой минуте мы должны были выигрывать с результатом – 3:0, но этим и интересен и непредсказуем футбол. Во втором тайме мы немного прижались к своим воротам. Но, самое главное, что мы выиграли этот очень важный матч. Будем двигаться дальше.

Центральный стадион? Впервые в этом сезоне сыграли на натуральном покрытии «Центрального». Атмосфера на стадионе была шикарная! Огромное спасибо организаторам и болельщикам за поддержку.

Атмосфера в команде? Ребята у нас все профессионалы и спасибо каждому игроку, всему нашему коллективу за такой подарок в мой день рождения. Это самый лучший подарок для футболиста. Жму каждому руку за самоотдачу. Хочу отметить, что микроклимат у нас в команде очень отличный. Все друг друга понимают и поддерживают, не только на футбольном поле, но и в быту.

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»