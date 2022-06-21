Хорватская бригада судей будет работать на первом матче «Тобола» и «Ференцвароша» в ЛЧ

Известна бригада судей, назначенная на первый матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между «Тоболом» и «Ференцварошем».

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На игре будут работать арбитры из Хорватии.

Рефери: Дарио Бела;

Помощники рефери: Марьян Томас, Круно Шарич;

Четвертый судья: Тихомир Пеин.

Матч пройдет 6 июля в Костанае, старт в 20:00 по времени Нур-Султана.

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