Хорватская бригада судей будет работать на первом матче «Тобола» и «Ференцвароша» в ЛЧ

Известна бригада судей, назначенная на первый матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между «Тоболом» и «Ференцварошем».
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На игре будут работать арбитры из Хорватии.
Рефери: Дарио Бела;
Помощники рефери: Марьян Томас, Круно Шарич;
Четвертый судья: Тихомир Пеин.
Матч пройдет 6 июля в Костанае, старт в 20:00 по времени Нур-Султана.
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