Участница конных соревнований погибла в Алматинской области

В Алматинской области состоялись конные соревнования, омраченные трагедией.

48-летняя участница Куралай Байгонсызкызы утонула, когда возвращалась на джайлау, где пасла с мужем скот.

Сообщается, что организатор соревнований – бывшая жена Болата Назарбаева Майра Курмангалиева.

Участие в состязаниях приняли более 200 наездников со всей страны, а призом за первые места в нескольких дисциплинах являлись автомобили.

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