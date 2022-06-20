Тренер «Аксу»: «Если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали. Ваш президент – красавчик»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин высказался об отношении казахстанцев к Украине.

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– Я прекрасно понимаю, что в Казахстане преобладают «ОРТ» и «РТР», но у меня есть ощущение, что казахстанский народ болеет за Украину. В Павлодаре у меня везде поддержка, не было ни одной истории, чтобы кто-то сказал что-то другое. Может, на публику это не выносится, а так, в разговорах между собой, весь казахстанский народ поддерживает нашу страну. И ни для кого не секрет: если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали.

Это было уже сказано и руководству, но Казахстан поступил по-другому. Мы тоже смотрим новости и смотрим вашего президента. Можно сказать, что он красавчик.

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