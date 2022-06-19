Шпилевский Гуральскому: «Поздравляю тебя с переходом в одну из лучших лиг в мире. Когда я хотел подписать тебя в «Кайрат», многие люди удивлялись и спрашивали, кто это»

Экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в своем Instagram-аккаунте обратился к Яцеку Гуральскому, который покинул алматинский клуб и перешел в немецкий «Бохум».

– Мой воин, я поздравляю тебя с этим удивительным шагом в одну из лучших лиг в мире. Когда я хотел подписать тебя в «Кайрат», многие люди удивлялись и спрашивали, кто этот парень. Но потом ты пришел и показал своим старанием и страстью, что ты являешься вдохновлением всех. Травма отбросила тебя назад, но ты вернулся сильнее и показал всем, что значит быть воином и бороться за свои цели. И сейчас твое невероятное отношение к этой удивительной игре привело тебя к следующему большому шагу.

Я действительно горжусь тобой. Готов поддержать и немного помочь тебе немного в этом шаге. Я останусь одним из твоих больших фанатов и желаю тебе всего наилучшего! Я уверен, что ты и там продолжишь вдохновлять ребят, и команда получит настоящего лидера и воина в свои ряды.

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