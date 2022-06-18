Яцек Гуральски подписал контракт с «Бохумом»

Экс-игрок «Кайрата» Яцек Гуральски подписал контракт с немецким «Бохумом».

Контракт был подписан до 2024 года. 29-летний футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

«Я очень рад, что переход в «Бохум» удался. Обсуждения с ответственными лицами были очень хорошими и быстро убедили меня сделать этот шаг!», — поделился мыслями польский полузащитник.

Стоит напомнить, что польский футболист выступал в алматинском коллективе с начала 2020-го года и был капитаном алматинского клуба. Также Гуральски является игроком сборной Польши.

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