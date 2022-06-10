Гаджи Гаджиев: «Сейчас Бердыев даже сильнее, чем раньше»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о Курбане Бердыеве.

– Бердыев – специалист высокого класса. Он трудится с утра до ночи, все время погружен в работу, в тренировочный процесс и подготовку к игре. Он опирается не только на собственное «Я», у него всегда есть квалифицированные помощники. Неверно говорить, что это тренер из прошлого. На мой взгляд, сейчас Бердыев даже сильнее, чем был раньше. Если он давно не работал в РПЛ, это не означает, что он стал хуже, растерял навыки и устарел. Этот тренер постоянно анализирует и развивается.

У Бердыева есть свои принципы, в клубе ему нужна определенная независимость в работе. Считаю, это правильно. Сейчас тренеров ни во что не ставят, разве стоит ждать после этого результатов? Считать его меркантильным человеком – это глупость. При этом контракт не должен оскорблять тренера его квалификации. Все-таки зарплата – это в том числе оценка уровня тренера. Но Бердыев не тот человек, который будет требовать какие-то огромные деньги. Это чепуха полная!

Могу ли представить Бердыева в «Спартаке»? Скажу так, сейчас наш клуб «Динамо» Махачкала вышел в ФНЛ, и я могу легко представить, что Бердыев может вывести его в лидеры РПЛ через какое-то время. А что думают в «Спартаке» о Бердыеве, я не знаю.

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