Курбан Бердыев покинул «Кайрат». Казахстанский инсайдер Владимир Жарков сообщает, что новым местом работы тренера станет тульский «Арсенал».

«Бикеич и все его ассистенты ушли в тульский «Арсенал», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ. Выходит, в ФНЛ условия нынче интереснее, чем у одного из грандов казахстанского футбола», – сообщается в телеграм-канале СпортРадар.kz.

Вместе с Бердыевым «Кайрат» покинули и его ассистенты: Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

Бывший тренер «Арсенала» Миодраг Божович уехал из России, а клуб вылетел из РПЛ.

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