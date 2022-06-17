Игрок сборной Беларуси Стасевич может перейти в «Мактаарал» (Pressball)

36-летний белорусский полузащитник российской «Чайки» Игорь Стасевич может продолжить карьеру в Казахстане.

Как сообщает источник, белорусом интересуются несколько клубов КПЛ, а один из них – «Мактаарал».

До этого выступал за такие клубы, как белорусские БАТЭ, «Гомель» и «Динамо Минск», а также российская «Волга».

В прошедшем сезоне за «Чайку» полузащитник сыграл 11 матчей, в которых оформил 4 ассиста.

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