Сергеев о матче с «Мактааралом»: «Мы обязаны были выиграть»

Нападающий «Тобола» Игорь Сергеев прокомментировал победу в 12-м туре КПЛ над «Мактааралом» (4:2).

– Конечно, выиграли, и нам полегче в психологическом плане. Это важно как для тренера, так и для нас. Потому что у нас последние результаты были неудачными. Поэтому мы обязаны были выиграть. Во втором тайме показали хороший футбол. Очень рад, что забил.

Сейчас в футбольном чемпионате наступил перерыв. Думаю, «Тобол» ушел на него с хорошим настроением. Спасибо команде за победу! Очевидно, что на этом мы не остановимся. Будем и дальше продолжать развиваться.

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