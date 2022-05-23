Миланович о победе над «Мактааралом»: «Надо, чтобы футболисты помнили, что они чемпионы»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович подытожил матч 12-го тура КПЛ против «Мактаарала» (4:2).

– В первом тайме не было хороших моментов, мы катали мяч. Во втором тайме начали играть, мяч шел вперед. Были опасные моменты у ворот соперника. Мы забили четыре гола, но у нас было еще 2-3 хороших момента. Видно, что у наших игроков есть индивидуальные качества. Я очень доволен этой командой. Но есть одна проблема – мы пропустили два гола после стандартов. «Мактаарал» – хорошая команда, у них молодые и быстрые игроки. Последние 10-15 минут у них были хорошие атаки, но мы выдержали и хорошо закончили игру.

– Что скажете о новой схеме игры?

– Самые большие изменения есть в атаке. Мы прибавили еще одного игрока и поставили его под нападающим. Наши игроки – опытные и индивидуально подготовленные, чтобы отвечать на каждую ситуацию на поле. Это мелочи, что мы играем с двумя, тремя или четырьмя защитниками. Самое главное, что мы атакуем. Надо поменять ментальность, чтобы они помнили, что мы «Тобол», мы чемпионы и создавали опасность у ворот соперника.

– Какие планы у команды во время перерыва?

– 10 игроков нашей команды уезжают в сборные. Будет неделя отпуска. После чего будут работать оставшиеся игроки и молодые футболисты из дубля. Больше всего мы будем готовить команду тактически. Будем делать игру в самом центре, чтобы мяч хорошо шел между линиями и чтобы всегда шел вперед. Чтобы после отбора мяча мы быстро переходили в атаку.

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