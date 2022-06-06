Экс-чемпион UFC Олег Тактаров о Жумагулове: «У него таланта полно, а он себя измучивает»

Экс-Победитель гран-при UFC Олег Тактаров интервью YouTube-каналу «Ушатайка» поделился мнением о казахстанском бойце Жалгасе Жумагулове:

«Ему надо пересмотреть последние две недели до боя, как он себя ведет. Я его когда увидел, я увидел изможденного психически человека, психологически. Я не знаю, может это он сам себя так доводит или позволил так себя довести, но так нельзя делать. Я когда узнал, что он раздельным решением проиграл... Вот оно, как раз — вот она бессонная ночь, вот эти глаза уставшие, вот эти тренировки мощные перед боем, за день. Так нельзя делать. Я бы его просто отправил в лес гулять за две недели и сказал приехать за два часа, размяться и выступать. И он бы всех просто бы положил. У него таланта полно. А он себя измучивает. Так нельзя делать. Я знаю, что он тренируется неистово. Так нельзя тренироваться»

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