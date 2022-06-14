Нападающий «Атырау» Филипович – лучший игрок КПЛ в мае

Нападающий «Атырау» Андрия Филипович стал лучшим игроком мая в чемпионате Казахстана по футболу.
Он победил в голосовании среди тренеров и капитанов команд КПЛ.
В мае хорватский форвард отметился 5 голами и 2 результативными передачами, на что у него ушло 4 матча.
Второе и третье места в опросе заняли полузащитники «Астаны» Марин Томасов и Педру Эужениу.
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