Филипович о матче с «Астаной»: «Атырау» был лучше, но мы допустили глупую ошибку в конце»

Нападающий «Атырау» Андрия Филипович прокомментировал матч 12-го тура КПЛ с «Астаной» (1:1).

– Мы были лучше, чем «Астана», но допустили глупую ошибку в конце. Наша команда показала всем, что не зря идет в лидерах чемпионата. Сейчас закончился первый круг, мы проделали великолепную работу, начиная с Турции. Я горжусь командой. Второй круг будем дальше идти к своим целям.

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