ПФЛК составила символическую сборную 11-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 11-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);

Левый защитник: Юрий Бушман («Кызыл-Жар СК»);

Центральные защитники: Джордже Чосич («Шахтер»), Талгат Кусяпов («Астана»);

Правый защитник: Ильяс Амирсеитов («Мактаарал»);

Опорные полузащитники: Аслан Дарабаев («Астана»), Улан Жаксыбаев («Аксу»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Атакующий полузащитник: Уго Видемон («Актобе»);

Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»);

Нападающий: Андрия Филипович («Атырау»);

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