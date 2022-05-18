ПФЛК составила символическую сборную 11-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 11-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);
Левый защитник: Юрий Бушман («Кызыл-Жар СК»);
Центральные защитники: Джордже Чосич («Шахтер»), Талгат Кусяпов («Астана»);
Правый защитник: Ильяс Амирсеитов («Мактаарал»);
Опорные полузащитники: Аслан Дарабаев («Астана»), Улан Жаксыбаев («Аксу»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Атакующий полузащитник: Уго Видемон («Актобе»);
Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»);
Нападающий: Андрия Филипович («Атырау»);
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