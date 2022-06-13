Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о принадлежащем «Кайрату» Нуралы Алипе.

– Насколько я понимаю, по Алипу нужно было решить до 31 мая. Он сейчас в распоряжении национальной сборной, поэтому присоединится к нам чуть позже. Аренда, насколько я знаю, должна была быть продлена до конца года или сезона – надо этот вопрос уточнить. После заключительного матча сборной получит 10-дневный мини-отпуск и будет работать с нами.

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