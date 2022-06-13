«Тобол» испытывает финансовые проблемы, из клуба собирается уйти Мужиков (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что у «Тобола» есть проблемы с финансированием.

«Команда уже полтора месяца сидит без зарплаты, а игрокам было предложено пойти на сокращение окладов. Не все на это согласны, поэтому в конце месяца ожидается отток некоторых легионеров. Из казахстанцев пока другую команду себе ищет Серикжан Мужиков», – пишет инсайдер.

Кроме того, в области может смениться аким, и вместо Архимеда Мухамбетова может прийти человек, менее заинтересованный в футболе.

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