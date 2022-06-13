Арман Ашимов ответил на вызов кыргызского принца

Кыргыз Нурбек Болотбеков по прозвищу «Принц» после победы на турнире лиги Octagon бросил вызов экс-чемпиону лиги М-1 казахстанскому файтеру Арману Ашимову (12-3-1).

Ашимов ответил, записав видео на своей странице в Инстаграм:

«Оказывается, мне бросили вызов. Если честно, мне такой бой даже не интересен. Пусть двигается сам по себе, орет там что-то, гонит»

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