Махсат Кайсар сделал громкое заявление после дебюта в UFC

Этнический казах из Китая Махсат Кайсар настроился на титул в UFC:

«Перед боем я хорошо изучил своего соперника и знал, что могу победить его нокаутом. В итоге я смог подловить его на ударе и нокаутировать — этот удар действительно был частью моего геймплана. Что дальше? Я хочу вернуться в октябре и выступить в Абу-Даби. Не важно, с кем я буду драться. Я пришел в UFC за чемпионским поясом!», – приводит слова Кайсара сайт sports.kz

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