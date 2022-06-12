Полузащитник сборной Словакии Дуда: «В первой игре пропустили гол из-за собственных недочетов»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда рассказал о целях команды на матч с Казахстаном:

– Нам удалось победить в Азербайджане и сделать первый шаг. Конечно, эта победа придаст нам сил, но гораздо важнее будет победа в Нур-Султане. Конечно, три игры за 10 дней – довольно сложно. Мы должны забивать голы, и будем стараться это делать. Очень важно обращать внимание на детали. Как раз из-за недочетов в первой игре мы пропустили гол. Нам удалось забить ответный гол, но он был отменен из-за фола в атаке. В этот раз постараемся улучшить нашу игру.

– Воспринимаете ли вы завтрашнюю игру как ключевую в этой группе?

– Тем, что они сыграли вничью с Беларусью, мы сократили этот разрыв. Не могу сказать, что завтрашняя игра будет ключевой. У нас своя цель, и мы хотим ее достичь.

– Вызовет ли искусственный газон дискомфорт для ваших игроков? Можно ли сказать, что это станет преимуществом для сборной Казахстана?

– Тяжело сказать. Не думаю, что это будет преимуществом хозяев или же принесет какой-то ущерб нам.

Матч Лиги наций Казахстан – Словакия состоится 13 июня в Нур-Султане. Начало – в 20:00 по столичному времени.

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