Тренер сборной Словакии: «Казахстан – очень прямолинейная команда»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Словакии Самуэль Словак рассказал о подготовке команды к противостоянию с Казахстаном.
– Есть ли потери в составе сборной Словакии?
– Конечно, система четырех игр очень сложная. Тем не менее, все игроки – профессионалы. У них есть соответствующий профессиональный режим, восстановление. Все наши игроки в строю.
– Есть ли у вас победный план на завтрашнюю игру?
– Сборная Казахстана – очень интересная и прямолинейная команда. Они играют от обороны. В прошлой игре мы проиграли, а на этот раз постараемся победить.
– Станет ли искусственный газон преимуществом для сборной Казахстана?
– Конечно, это особенность завтрашней игры. Но я думаю, что наши игроки быстро привыкнут. Сегодня и завтра мы проведем тренировки на этом газоне. Не думаю, что над этим стоит как-то сильно задумываться. Нужно принять этот как факт.
– Вы определились со стартовым составом на завтрашнюю игру?
– Есть еще несколько нюансов, которые будут решены после сегодняшней тренировки.
Матч Лиги наций Казахстан – Словакия состоится 13 июня в Нур-Султане. Начало – в 20:00 по столичному времени.
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