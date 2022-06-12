Адиев перед игрой со Словакией: «Если мы не научимся уважать свою сборную, то ее никто не будет уважать»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о состоянии команды перед игрой со Словакией и ротации состава.

– О большой подготовке речи быть не может. После трех игр и постоянных перелетов ребята восстановились функционально и психологически. До завтрашнего матча есть ещё один день. Это должно пойти в плюс.

– Выход на замену Шушеначева и Жарынбетова не усиливает игру нашей сборной. Что скажете по этому поводу?

– Есть нехватка игроков в центре поля. Я не считаю, что Жарынбетов вступает в игру плохо. Во всех матчах замены усиливали нашу игру. Да, в игре с белорусами я немного не угадал с заменами. Вполне возможно. Каждый, кто вышел на поле, прилагал колоссальные усилия. Кто бы ни вышел на поле, все равно показалось бы, что он не попал в игру. Уверяю вас. В заключительные двадцать минут матча мы потеряли общую структуру. Потерялся общий рисунок. Это связано с нашей усталостью. В игре появилась хаотичность, и поэтому те игроки, которые вышли на замену, не смогли проявить себя. Я полностью доверяю ребятам, которых вызвал в команду. На данный момент они – мои близкие, моя семья. Чем критиковать парней – вы бы лучше оказали им поддержку.

– Отметьте сильные стороны сборной Словакии.

– У Словакии достаточно квалифицированная команда. Я это отмечал после прошлой игры, и сейчас могу это повторить. Довольно креативный набор хороших футболистов. Нужно опасаться любого из атакующих игроков соперника.

– В чем главное отличие вашей команды от предыдущих составов?

– Возможно после завтрашней игры или завершения всего цикла подробно расскажу. Если кратко, то когда я возглавил сборную Казахстана, мне несколько раз СМИ задавали вопрос: «Вы понимаете, какую слабую команду вы возглавили?». Было неприятно. Не считаю этих парней слабыми. Сказал, что мы можем создать боевой коллектив. Как это делается, какие есть нюансы – расскажу после. Мой посыл был таков: если мы сами не научимся уважать свою сборную, то ее никто не будет уважать. Это исходит от нас, и мы должны к этому прийти.

– Исламбек Куат пропустит завтрашний матч. Как это изменит ваши планы на игру?

– К сожалению, его завтра не будет по причине дисквалификации. Это большая потеря, но есть другие игроки, которые способны Куат заменить.

– Как здоровье у Асхата Тагыбергена? Сможет ли он помочь команде в завтрашней игре?

– У нас есть еще 24 часа, чтобы определиться по его кандидатуре. Тесты, которые мы провели вчера, дали повод для оптимизма. Асхат с нами тренируется, и возможно завтра выйдет на поле в качестве капитана.

– Вы выиграли у Словакии на выезде, после чего был уволен главный тренер словацкой сборной. Этот факт как-то повлиял на вашу подготовку к домашней игре? Соперник изменил свою игру после прихода нового тренера?

– Очень сожалею, что после нашей игры ваш тренер покинул свой пост. Желаю ему скорейшего возвращения на тренерский мостик. Определенные изменения новый тренер внес, если судить по игре против Азербайджана. Словакия играет в том же стиле, что и раньше – активное давление, контроль мяча, быстрые фланги.

Матч Лиги наций Казахстан – Словакия состоится 13 июня в Нур-Султане. Начало – в 20:00 по столичному времени.

Бердыев ушел из «Кайрата»: поработал советником президента и выиграл Кубок, но совсем не впечатлил в Европе

Словаки едут за реваншем в Казахстан: после домашнего поражения сменили тренера и разобрались с Азербайджаном

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения