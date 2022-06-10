Лига наций УЕФА. Казахстан против Беларуси

Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграет с Беларусью в третьем матче Лиги наций УЕФА.
Старт в 00:45 по Нур-Султану.
Стартовый состав сборной Казахстана
Вратарь: Игорь Шацкий
Защитники: Багдат Каиров, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский
Полузащитники: Исламбек Куат (капитан), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов
Нападающий: Абат Аимбетов
Посмотреть можно на телеканале Qazsport.
- Дата проведения
- 10 июня, 21.45, «Караджордже»
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Беларусь –
Павлюченко, Бегунов, Юденков, Хадаркевич, Волков, Печенин, Быков, Яблонский, Седько, Эбонг, Бахар.
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