Лига наций УЕФА. Казахстан против Беларуси

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Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграет с Беларусью в третьем матче Лиги наций УЕФА.

Старт в 00:45 по Нур-Султану.

Стартовый состав сборной Казахстана

Вратарь: Игорь Шацкий

Защитники: Багдат Каиров, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский

Полузащитники: Исламбек Куат (капитан), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов

Нападающий: Абат Аимбетов

Посмотреть можно на телеканале Qazsport.

Беларусь – Казахстан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
10 июня, 21.45, «Караджордже»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БеларусьПавлюченко, Бегунов, Юденков, Хадаркевич, Волков, Печенин, Быков, Яблонский, Седько, Эбонг, Бахар.
КазахстанШацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Алип, Вороговский, Дарабаев, Куат, Оразов, Астанов, Аймбетов.

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