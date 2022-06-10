Лига наций УЕФА. Казахстан против Беларуси

Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграет с Беларусью в третьем матче Лиги наций УЕФА.

Старт в 00:45 по Нур-Султану.

Стартовый состав сборной Казахстана

Вратарь: Игорь Шацкий

Защитники: Багдат Каиров, Сергей Малый, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский

Полузащитники: Исламбек Куат (капитан), Аслан Дарабаев, Рамазан Оразов, Эльхан Астанов

Нападающий: Абат Аимбетов

Посмотреть можно на телеканале Qazsport.

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Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы