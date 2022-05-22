Куат Хамитов отреагировал на победу Алимханулы

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на сегодняшнюю победу своего соотечественника Жанибека Алимханулы, передает Sports.kz.

«Поздравляю с победой! Вот такие чемпионы мне нравятся! Не стал бить мешков всю карьеру. Провел всего девять боев, потом побил двух чемпионов мира и выиграл пояс», — написал «Найман» на своей странице в Instagram в разделе «сторис».

Напомним, что сегодня утром Алимханулы жестко нокаутировал британца Дэнни Дигнума и стал обладателем титула чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Interim.

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