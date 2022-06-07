Аслан Дарабаев о победе над Словакией: «Хотели преподнести им сюрприз»

Полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, забивший победный гол в матче со Словакией, поделился эмоциями от победы.

– Мы хотели преподнести сюрприз. Думаю, они ожидали, что мы сразу сядем. Мы навязывали рванный темп: садились – прессинговали. Это у нас получилось в первом тайме.

Второй тайм уже потяжелее. Влажность, переход с искусственного поля на натуральный газон – все это сказывается.

До гола было еще несколько эпизодов, у Абата был момент, у Артура уже в конце матча.

- По голевому эпизоду: соперник даже не понял, как это получилось?

– У них это проглядывалось – они не успевают за второй волной атаки. Голевой удар? Соперник блокировал.

- Ощущения есть победные уже? Словаки ведь были фаворитами.

– Надо понимать, что нужно сохранять бдительность. Конечно, приятно выигрывать. Нужно этим моментом насладиться, но нужно быть собранными перед следующими матчами.

Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 10 июня на выезде против Беларуси.

Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

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