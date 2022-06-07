Казахстан лидирует в группе Лиги наций после двух туров

Сборная Казахстана по футболу обыграла Словакию (1:0) во втором туре в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Таким образом казахстанцы вышли в лидеры квартета после двух туров, набрав 6 очков.

В параллельном матче Беларусь и Азербайджан не забили голов, сыграв нулевую ничью. Для обеих сборных это первые очки в этом розыгрыше.

Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 10 июня на выезде против Беларуси.

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