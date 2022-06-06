Азербайджанский эксперт Мусаев о поражении Казахстану: «Мы проигрываем очень плохим командам»

Бывший футболист сборной Азербайджана Бахтияр Мусаев прокомментировал поражение от Казахстана.

– Несколько ключевых игроков соперника не сыграли. Но я не ожидал, что они будут такими слабыми. В первом тайме они не держали мяч. Такой соперник обыграл нас 2:0. К сожалению, мы ничего не можем сделать после пропущенного гола. На этом слова заканчиваются. После игры Де Бьязи похвалил команду за то, что мы сыграли очень хорошо. С каким противником вы играли? Противник был в плохом состоянии.

Де Бьязи – трусливый тренер, а трус играет в футбол. Если проигрываете 0:2, хоть с флангов сбросьте нападающих, может они что-то сделают. Нет творчества. Мы не видим никакого творческого, наступательного тактического хода. Этим ничего нельзя добиться. Ведь наши футболисты были не слабее казахов. Мы в такой ситуации только из-за тренера. В прошлый раз мы обыграли «мертвый» Кипр.

О какой хорошей игре вы говорите? Были удары по воротам, но с каким соперником? Вы должны знать, что вы также можете спросить Де Бьязи. Пусть он не обманывает нас. Мы проигрываем очень плохим командам. Мы выглядели очень подавленными перед худыми, маленькими детьми сборной Казахстана.

Напомним, сборная Казахстана дома обыграла Азербайджан в первом туре Лиги наций благодаря дублю Абата Аймбетова.

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