Тренер словаков Таркович: «Против Казахстана сыграем лучше, чем против белорусов»

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном.

– Победный результат поможет восстановиться мне и игрокам. Мы знаем, что нас ждет программа из четырех матчей – у нас нет такого опыта. Плюс километры пробега по воздуху, со всем этим приходится считаться. Я не работаю с футболистами по принципу: «кто продержится, а кто нет», но, убежден, что в понедельник против Казахстана мы сыграем лучше. Нам нужно прибавить в игре на половине поля соперника и у его штрафной.

Сейчас мы работаем над схемой, которую Казахстан показал в пятницу против Азербайджана: это значит, что нам нужно быть более гибкими. Что касается нашего состава, то я не буду озвучивать имена через СМИ. Будут изменения, но я верю, что мы угадаем с составом.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

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