Экс-тренер сборной Казахстана Хипп: «Их сильные стороны – дисциплина, командная работа, ответственность и боевой дух»

Словацкий тренер Михал Хипп, входивший в штаб Михала Билека в сборной Казахстана, рассказал о своих впечатлениях от страны и выделил сильные стороны сборной Магомеда Адиева.

– Казахстан? У меня остались положительные воспоминания от пребывания в этой стране, и мне нравится вспоминать тот период.

Казахстанским игрокам созданы достойные материальные и финансовые условия. Поэтому мало кто из них играет за границей.

Мы хотели добиться наилучших результатов, что и сделали в квалификации EURO-2020. Он был признан экспертами и общественностью лучшим за все время участия Казахстана в соревнованиях УЕФА.

Их сильные стороны – игровая и тактическая дисциплина, командная работа, ответственность и боевой дух команды. Наоборот, из-за того, что легионерам были предоставлены возможности в чемпионате, у нас возникли проблемы с игровой нагрузкой футболистов. Им не хватало игрового опыта и физической формы, что особенно проявилось в концовках матчей. К слабым сторонам соперника можно также отнести более слабую конкуренцию на конкретных позициях, слишком большое количество индивидуальных ошибок, потерю концентрации в некоторых ситуациях и низкую эффективность в завершении.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

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