Юрай Куцка перед игрой с Казахстаном: «Надо действовать быстрее и точнее, чем против Беларуси»

Полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка поделился ожиданиями от предстоящего матча с Казахстаном.

– Я не играл так много матчей за такое короткое время и, наверное, никто из нас не играл. Мы делаем все необходимое, чтобы быть готовыми к Казахстану. Соперник точно будет бежать, так что надо действовать быстрее и точнее, чем против Беларуси.

Будем рады, если зрителей придет как можно больше. Хотим порадовать тех, кто будет на трибунах. В пятницу были и хорошие, и плохие моменты в матче с Беларусью, так что нужно повторить и улучшить хорошее, а плохое забыть.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

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