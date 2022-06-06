Досмагамбетов об игре со Словакией: «Хочется положительного результата»

Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги наций против Словакии.

– Поединок с Азербайджаном забыли почти сразу же и переключились на следующую игру. Словакия – серьезный соперник, против которого интересно будет играть. Настрой у нас боевой. Хочется добиться положительного результата. Об игре сборной Словакии знаем достаточно, разбирали игру соперника. Потеря Тагыбергена? Очень жаль, что он не поможет нам в предстоящей игре. Те футболисты, которые выйдут вместо него на поле, сделают все, чтобы достойно Асхата заменить.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения

Тренеры Казахстана и Азербайджана зарубились на послематчевой конференции: де Бьязи назвал победу случайной, а Адиев жестко ответил сопернику