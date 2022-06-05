Магомед Адиев: «Исчезновение «Анжи» — потеря для региона, болельщиков команды»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал новость о том, что «Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба.

РФС не одобрил апелляцию «Анжи» и не допустил до участия в ФНЛ-2 в следующем сезоне.

«Исчезновение «Анжи» — потеря для региона, болельщиков команды. У клуба были славные времена, которые включали в себя и еврокубки, бронзу РПЛ и финал национального кубка тоже. В «Анжи» играли большие футболисты, даже звезды мирового футбола.

В Дагестане очень любят «Анжи». На определенном этапе клуб был ориентиром для молодых футболистов, который помогал им расти, играя вместе с большими игроками. К сожалению, правительство не поддержали клуб, а сделали ставку на махачкалинское «Динамо». Решили идти этим путем. Хорошо, что регион возрождает и развивает футбол, но очень жаль, что это происходит без «Анжи», — сказал Адиев.

Адиев тренировал «Анжи» в сезоне 18/19, когда клуб и покинул высший дивизион чемпионата России.

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