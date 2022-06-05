Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский – один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо».

Сейчас специалист работает в «Арисе» из Кипра. Кандидатуру 34-летнего тренера предложил спортивный директор клуба Желько Бувач. Ясность с тренером должна наступить в ближайшие недели.

Раннее сообщалось, что на пост главного тренера московского клуба претендуют Владимир Федотов, Марко Николич и Валерий Карпин.

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