Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский – один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» (Metaratings)

По информации Metaratings.ru, экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо».
Сейчас специалист работает в «Арисе» из Кипра. Кандидатуру 34-летнего тренера предложил спортивный директор клуба Желько Бувач. Ясность с тренером должна наступить в ближайшие недели.
Раннее сообщалось, что на пост главного тренера московского клуба претендуют Владимир Федотов, Марко Николич и Валерий Карпин.
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