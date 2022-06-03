Опубликован состав сборной Казахстана на матч Лиги наций против Азербайджана

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч Лиги наций против Азербайджана.

Вратарь: Игорь Шацкий

Защитники: Багдат Каиров, Елдос Ахметов, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский

Полузащитники: Асхат Тагыберген (с), Аслан Дарабаев, Бауыржан Байтана, Эльхан Астанов

Нападающий: Абат Аимбетов

Встреча состоится на «Астана Арене» в 20:00 по времени Нур-Султана.

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