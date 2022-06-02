Экс-капитан сборной Молдовы: «Не думаю, что Казахстан – это та команда, которой мы должны были уступить»

Экс-капитан сборной Молдовы Александр Гацкан высказался о проигрыше команды сборной Казахстана в стыковых матчах Лиги наций.

– Да, я смотрел недавние матчи и болел за команду, но не думаю, что Казахстан – это та команда, которой мы должны были уступить. Надеюсь, теперь удастся реабилитироваться в новом сезоне Лиги наций и вернуться на более высокий уровень.

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