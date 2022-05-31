Сборная Казахстана по футзалу узнает своих соперников в квалификации ЧМ 6 июля

Сборная Казахстана по футзалу 6 июля узнает своих соперников по основному раунду квалификации чемпионата мира-2024.

6 июля 2022 года в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка основного раунда квалификации чемпионата мира-2024. На данном этапе примут участие 36 команд, разделенные на 12 групп по 3 команды. Соперники сыграют по два матча дома и на выезде. Матчи должны завершиться к 8 марта 2023 года.

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