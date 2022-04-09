Асу Алмабаев примет участие в футбольном матче

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев готовится принять участие в футбольном матче, который состоится в Алматы 15 апреля.

В этой игре сыграют две команды блоггеров «Kartop TV» (Алматы) и «SD Family» (Нур-Султан). Асу сыграет за первых.

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