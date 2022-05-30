Известны соперники сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2023

Международная федерация хоккея опубликовала составы групп на ЧМ-2023 в Латвии и Финляндии.

Сборная Казахстана сыграет в группе B, куда также попали Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения.

Действующий чемпион мира – Финляндия – попала в группу А, где ее будут ждать Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане