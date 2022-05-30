Хавбек «Актобе» Маляров избил младшего брата, выступавшего за карагандинский «Шахтер». Игроки конфликтуют из-за денег

Российский защитник карагандинского «Шахтера» Кирилл Маляров в соцсетях обвинил старшего брата Никиту, выступающего за «Актобе», в избиении.

Сообщается, что Маляров-старший подкараулил брата после благотворительного футбольного матча в Москве и нанес ему удары, от которых защитник карагандинского клуба потерял сознание. Ему потребовалась медицинская помощь.

Помимо этого, жена Кирилла Малярова сообщила, что супруга Никиты пыталась ее задушить.

По словам младшего брата, нападение связано со спором о дележке имущества.

«Он потерял лучших друзей, родителей и в этом обвиняет меня. Деньги – это зло для некоторых людей. Не хотел ничего рассказывать, но с ним было связано очень много неприятностей», – рассказал игрок «Шахтера», покинувший карагандинский клуб по семейным обстоятельствам, в своем телеграм-канале.

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