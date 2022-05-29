Метальников о сборной Казахстана на ЧМ по хоккею: «Смогли найти свою игру и выступили достойно»

Защитник Леонид Метальников подвел итоги чемпионата мира, где казахстанские хоккеисты заняли предпоследнее место в группе, избежав вылета благодаря победе над Италией.

«Всем привет. Все-таки считаю при всех этих начальных провалах, которые сильно бьют по психологии, смогли найти свою игру и выступили достойно. Прошу не сравнивать с прошлым чемпионатом мира, где уровень был ниже и не было ни одного игрока из НХЛ. Думаю, вы и сами видели от игры к игре, как прибавляла команда, те, кто смотрел полные матчи, а не обзоры или того хуже – (делали выводы) по комментариям.

Хочу сказать спасибо всем парням и штабу с персоналом. Неприятные моменты трогать не будем, это внутренняя кухня. У игроков, как и болельщиков, тоже остался некий неприятный осадок, это точно вам говорю. Знаю, что есть другие довольно-таки обоснованные мнения, вот для этого есть комментарии.

Для справки, последний раз когда в элите оставались по игре – это был сезон-2004/05», – написал игрок «Адмирала».

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