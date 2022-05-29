Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч с «молодежкой»

Национальная сборная Казахстана по футболку сыграет товарищеский матч с «молодежкой».

Встреча пройдет 29 мая на «Астана Арене», в закрытом режиме.

Казахстан U-21 затем продолжит подготовку в Талгаре, после чего отправится в Данию на матч квалификации Евро-2023, который пройдет 4 июня.

Национальная сборная 3 июня примет сборную Азербайджана.

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