Багдат Жубаныш подписал контракт с Naiza

Самый титулованный боец-любитель ММА, выигравший 3 чемпионата мира, чеспмонат Азии Багдат Жубаныш подписал контракт с лигой Naiza.

Боец «Еркин Куш» будет выступать в новом для лиге дивизионе до 53 кг.

Также контракты с лигой подписали Санжар Тажиев и Еламан Утаров, успевшие заявить о себе в Naiza.

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