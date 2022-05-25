Быстров не поможет сборной Казахстана в Лиге наций. Вместо него вызван Касым (Metaratings)

Защитник «Ахмата» Марат Быстров не поможет сборной Казахстана в ближайших играх Лиги наций. Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По информации источника, футболист не приедет на УТС по причине травмы, полученной в составе грозненской команды. В ближайшее время игрока ждут процессы лечения и восстановления.

Вместо Марата Быстрова вызов в сборную получил игрок из резервного состава – Алибек Касым из «Актобе».

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