Экс-чемпион АСА Балаев поделился ожиданиями от дебюта своих учеников в лиге NAIZA.

На турнире NAIZA 40 дебютируют два воспитанника известного российского бойца ММА Марата «Мотиватора» Балаева – 23летний Абубакар Джангишиев (1-1) и 19-летний Родион Радиевич (1-0).

Перед турниром Балаев поделился ожиданиями от выступления своих подопечных: «Жду, что они приобретут опыт и одержат победы в такой серьезной лиге, раскроются каждый по-своему. У них очень серьезные соперники хорошего уровня, превосходят в опыте в любительской карьере. Так что легко точно не будет. Я уверен, что NAIZA 40 пройдет на высоком уровне. Я был в качестве гостя на турнире лиги, и если честно не заметил особых различий в организации, условиях для бойцов, ТВ-картинки даже по сравнению с АСА».

На турнире Джангишиев сразится с дебютантом в профи казахстанцем Тулеубаем, а Радиевич с еще одним казахстанцем Кожантаевым (1-0).

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